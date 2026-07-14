Евросоюз ограничит детям доступ к соцсетям

Евросоюз введет ограничения на доступ детей к соцсетям во всех 27 странах блока, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен представила доклад, согласно которому детям до 13 лет разрешат пользоваться социальными сетями только ограниченное время и под присмотром родителей, опекунов или учителей, передает Reuters.

«Очевидно, что нам нужны ограничения для платформ, соответствующие возрасту пользователей. Вопрос уже не в том, сталкиваются ли дети с рисками в интернете, а в том, что мы можем сделать, чтобы обеспечить им более безопасное начало онлайн-жизни», — отметила политик.

Инициатива Евросоюза станет самой масштабной попыткой защитить детей от опасностей в интернете. Однако европейским властям еще предстоит сформировать список платформ, которые наносят детям вред.