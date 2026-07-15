Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2026 года Adidas Trionda заряжают перед матчами. Несмотря на привычный вид, внутри умного мяча спрятана продвинутая электроника, которая используется системами VAR.

Умный мяч Adidas Trionda Фото: © Adidas

Внутри Trionda вмонтирован специальный инерциальный измерительный блок — IMU-датчик. Он весит всего 14 граммов, однако для его работы требуется аккумулятор. Именно поэтому футбольный мяч на ЧМ-2026 заряжают перед матчами — как обычный смартфон.

Заряжается мяч беспроводным способом на специальной подставке прямо на стадионе. Полный цикл зарядки занимает 90 минут, чего хватает примерно на шесть часов активной работы электроники.

Датчик в Adidas Trionda фиксирует ускорение и любые движения мяча в трех измерениях 500 раз в секунду. Это примерно в десять раз быстрее стандартной камеры. Полученная информация в режиме реального времени передается в систему видеопомощи арбитрам (VAR).

При повторах спорных моментов судьи с невероятной точностью видят каждое касание или удар. Благодаря точной фиксации момента контакта футболиста с мячом арбитры могут быстрее выявлять положения вне игры и другие неоднозначные моменты.

На ЧМ-2026 из-за электронного мяча уже разыгралась настоящая драма — судья после получения данных с датчика отменил спасительный гол на последних минутах в матче плей-офф между Португалией и Хорватией.

На видеоповторах казалось, что мяч после навеса никого не задел и залетел в ворота. Однако датчик в мяче зафиксировал микроскопическое и внешне незаметное касание хорватским игроком, в результате гол отменили из-за офсайда, а Португалия удержала победу со счетом 2:1.