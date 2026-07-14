Публичная бета iOS 27 стала доступна всем пользователям

Apple выпустила первую публичную бета-версию операционной системы iOS 27, она стала доступна всем пользователям, зарегистрированным в программе публичного тестирования Apple Beta Software Program.

Одним из заметных изменений в обновлении стала расширенная настройка фирменного визуального эффекта Liquid Glass. Теперь пользователи могут самостоятельно регулировать интенсивность прозрачности интерфейса или полностью отключить этот эффект.

Также разработчики обновили Siri AI — она стала полноценным чат-ботом, способным поддерживать естественные диалоги, понимать контекст и отвечать на уточняющие вопросы. Появилось отдельное приложение, в котором хранится история диалогов с ассистентом.

Была улучшена производительность — Apple обещает значительный прирост скорости для различных операций. Так, запуск приложений будет происходить до 30% быстрее, загрузка фото — до 70% быстрее.

Загрузить iOS 27 Public Beta 1 можно, зайдя в «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО», после этого необходимо выбрать пункт iOS 27 Public Beta. Полноценный выход iOS 27 ожидается в середине сентября.