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«Макс» запустил комментарии в каналах

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер «Макс» запустил возможность оставлять комментарии в публичных и приватных каналах, сообщила пресс-служба платформы.

Новую функцию можно включить в настройках канала. Под публикациями отображается количество комментариев, пользователи могут отвечать друг другу, а владельцы каналов — общаться с аудиторией от имени канала, отмечается в сообщении.

На данный момент функция доступна пользователям Android, а также десктопной и веб-версий сервиса. В дальнейшем разработчики планируют добавить реакции на комментарии и возможность прикреплять к ним медиафайлы.

Количество публичных и приватных каналов в «Макс» по итогам июня превысило 9 миллионов, а их суммарная аудитория достигла 400 миллионов подписчиков.

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Топ комментариев

Maniac.

Ох эти чиновнки... А сам почему в выходные не работаешь? - КПД слабый?

andrei703333

Просто идиоты во власти, хотят чтобы корейцы за копейки работали и показывали высокий КПД... Да за эти...

mosquito__2010

бывает.западным партнёрам стоило бы почаще посещать своего подопечного.виктории нуланд тоже не помешало...

Captain Nemo

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