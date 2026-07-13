«Макс» запустил комментарии в каналах

Мессенджер «Макс» запустил возможность оставлять комментарии в публичных и приватных каналах, сообщила пресс-служба платформы.

Новую функцию можно включить в настройках канала. Под публикациями отображается количество комментариев, пользователи могут отвечать друг другу, а владельцы каналов — общаться с аудиторией от имени канала, отмечается в сообщении.

На данный момент функция доступна пользователям Android, а также десктопной и веб-версий сервиса. В дальнейшем разработчики планируют добавить реакции на комментарии и возможность прикреплять к ним медиафайлы.

Количество публичных и приватных каналов в «Макс» по итогам июня превысило 9 миллионов, а их суммарная аудитория достигла 400 миллионов подписчиков.

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