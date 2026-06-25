Приложения VK пропали из российского AppStore

Приложения «ВКонтакте», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен» стали недоступны для скачивания в российском App Store. Также с площадки пропали приложения соцсети «Одноклассники» и почты Mail.ru.

«Компания Apple без предупреждений и объяснения причин удалила приложения VK из App Store. Приложения Группы VK недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple», — сообщила пресс-служба VK.

Компания отметила, что VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов.

«Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми», — подчеркнула VK.

Компания подчеркнула, что отметили, что своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов людей.