НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Сим-картам прописали новые ограничения

Источник:
«Коммерсантъ»
136 0
сим-карта
Фото: © Sibnet.ru

Правительство намерено ограничить оборот М2М-сим-карт, которые используются в умных устройствах, а также сим-карт без физического носителя (eSIM).

Прорабатывается возможность выделения сим-карт для умных устройств в отдельную категорию, а также требование по идентификации их владельцев. Помимо этого, власти хотят запретить возможность звонить и передавать СМС с таких сим-карт, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее ограничение может стать серьезной проблемой для россиян. В частности, многие современные сигнализации и системы умного дома передают информацию о своей работе через СМС и звонки.

Отмечается, что действующие нормативно-правовые акты до сих пор не регулируют список услуг, которые оператор может оказывать по М2М-SIM-карте. Например, они не требуют регистрации с внесением паспортных данных абонентов.

Одновременно обсуждается запрет для россиян на регистрацию eSIM из-за границы. Издание со ссылкой на собственные источники прогнозирует, что данные меры войдут в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством («Антифрод 3.0»).

Еще по теме
Смартфоны россиян поставят на учет
iPhone получил поддержку тувинского и якутского языков
Nokia выпустила кнопочный телефон с видеозвонками
Обновление iPhone «сломало» аккумуляторы
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
5394
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
12562
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
9365
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
11338
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
17882
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
140930
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
174849
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
159545
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
4335930
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
187906
0
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
АвтоВАЗ предложил модели на замену «ГАЗелей-скорых»
С какой скоростью ходят поезда в метро
Обладательница первой Volga заявила о проблемах с покупкой машины
Министр обороны Белоруссии ответил на ультиматум Зеленского
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

-Керя-

Ну дефицит топлива а зачем цены поднимать? Он потом хлеб за 500р. будет покупать и удивляться.

rumatam

вот он еще один "союзник".......

mosquito__2010

борис тоже был одним из активных. наактивничал 2 миллиона украинских жмуров одной фразой. слабоумная...

mosquito__2010

этих психов по всей украине закопано перезакопано очень много. во львое на кладбищах мест не хватает...