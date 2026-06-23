Сим-картам прописали новые ограничения

Правительство намерено ограничить оборот М2М-сим-карт, которые используются в умных устройствах, а также сим-карт без физического носителя (eSIM).

Прорабатывается возможность выделения сим-карт для умных устройств в отдельную категорию, а также требование по идентификации их владельцев. Помимо этого, власти хотят запретить возможность звонить и передавать СМС с таких сим-карт, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее ограничение может стать серьезной проблемой для россиян. В частности, многие современные сигнализации и системы умного дома передают информацию о своей работе через СМС и звонки.

Отмечается, что действующие нормативно-правовые акты до сих пор не регулируют список услуг, которые оператор может оказывать по М2М-SIM-карте. Например, они не требуют регистрации с внесением паспортных данных абонентов.

Одновременно обсуждается запрет для россиян на регистрацию eSIM из-за границы. Издание со ссылкой на собственные источники прогнозирует, что данные меры войдут в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством («Антифрод 3.0»).