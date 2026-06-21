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Как вернуть уведомления «Макс» на iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru
После удаления из магазина приложений App Store национального мессенджера «Макс» владельцы устройств Apple перестали получать пуш-уведомления о новых сообщениях и звонках. Однако есть простой способ их восстановить.

Почему исчезли уведомления

После удаления «Макс» из App Store мессенджер лишился токена APNs, который позволял присылать уведомления владельцам iPhone. По правилам экосистемы Apple, исключение приложения из официального магазина приводит к автоматическому отзыву разрешения.

Сами сообщения при этом продолжают исправно доставляться в фоновом режиме, однако узнать о них пользователи мессенджера в настоящее время могут только после ручного запуска, что делает использование программы неудобным.

Как вернуть пуши на iPhone

Для этого необходимо добавить веб-версию «Макс» на рабочий экран смартфона как отдельное приложение с помощью технологии PWA — она превращает обычный сайт в полноценное мобильное приложение.

Пользователь в этом случае может установить его на свой экран прямо из браузера в обход App Store. По скорости работы и функционалу такое приложение практически ничем не отличается от официального дистрибутива, есть только лимит на объем создаваемого локального кэша.

Алгоритм действий следующий — сначала нужно открыть сайт web.max.ru в мобильном браузере, нажать на три точки в нижней части экрана, выбрать «Поделиться» и «Показать больше», а затем нажать «Добавить на экран домой», подтвердив действие.

После этого на экране появится иконка PWA-приложения. Достаточно открыть его, кликнув на значок. На следующем этапе авторизоваться по номеру телефону, как при обычном входе. Когда приложение спросит, можно ли присылать уведомления, потребуется нажать «Разрешить».

Если приложение по каким-то причинам не отправит запрос, можно самостоятельно зайти в «Настройки» на iPhone, а затем выбрать «Уведомления», найти в списке «Макс» и выбрать соответствующие разрешения. 

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Топ комментариев

pepelmetal

Иранцам пора бы понять, что асашайцам верить нельзя! Ну а репарации в виде 300 лярдов взять нужно и требовать...

c2h5oh76

зай, подтверди свои слова пруфами, когда Иран агрессировал? ты не путаешь с израилем, катаром, янки или...

Nik3316

без США от Израиля останется только название...

c2h5oh76

яркий пример, превосходство Ирана над твоими кумирами, ты на это намекаешь?