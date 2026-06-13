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iPhone получил поддержку тувинского и якутского языков

Источник:
Wylsa.com
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Смартфон iPhone
Фото: © U.S. Air Force

Клавиатуры для тувинского и якутского языков появились iOS 27, развитие локализации стало возможным благодаря сотрудничеству Apple с независимыми специалистами.

Существенный вклад в интеграцию тувинского и якутского языков внес Али Күжүгет, разработчик и автор проекта Tyvan.ru, который занимается созданием цифровой инфраструктуры для языков народов России, пишет Wylsa.com.

Новые клавиатуры реализованы в двух форматах. Первый предусматривает использование стандартной русской раскладки с поддержкой дополнительных символов через зажатие клавиш.

Второй вариант представляет собой полноценную национальную клавиатуру, где каждой букве алфавита соответствует отдельная клавиша. Такой подход открывает возможности для дальнейшего развития функций набора текста.

Для каждой раскладки анализируются особенности алфавита, частотность использования символов и сценарии взаимодействия пользователей с клавиатурой. В результате формируются специализированные языковые наборы данных.

Ранее компания уже добавила поддержку чувашского и ингушского языков, а в перспективе число новых языковых раскладок в iPhone может значительно увеличиться.

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Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

dimans1000

Прощай тогда хром, без блокировщика просто невозможно пользоваться интеренетом сейчас.