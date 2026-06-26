Можно ли зарядить телефон от телефона

Большинство современных смартфонов умеют делиться энергией с другими устройствами. Такая функция называется реверсивной зарядкой. Она бывает проводная и беспроводная.

Реверсивная зарядка превращает смартфон в портативный аккумулятор. При правильном соединении телефон-донор начнет отдавать питание через USB-порт или беспроводным способом, а разряженное устройство — принимать его.

Для проводной реверсивной зарядки потребуется специальный OTG-адаптер. Обычный кабель для зарядки не подойдет, так как в стандартном режиме оба устройства попытаются получить энергию.

Чтобы реверсивная зарядка заработала, также потребуется активировать в устройстве режим OTG (USB On-The-Go). Он позволяет смартфону выступать в роли USB-хоста — то есть подключать к себе флешки, мыши, клавиатуры и другие телефоны.

Если оба смартфона поддерживают реверс, то они с помощью протокола USB Power Delivery «договариваются» между собой, кто именно будет получать заряд. Опции приема или передачи энергии появляются во всплывающем меню или в шторке при подключении.

Флагманские смартфоны имеют встроенную функцию беспроводной реверсивной зарядки — у таких аппаратов достаточно активировать соответствующую опцию в настройках и положить два телефона друг на друга.

Главный минус реверсивной зарядки — низкая эффективность и медленная скорость передачи энергии. Смартфон-донор разрядится быстрее, чем зарядится другой телефон. Именно поэтому способ полезен только в экстренных случаях, когда под рукой нет обычной зарядки.