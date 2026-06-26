НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Можно ли зарядить телефон от телефона

Источник:
Sibnet.ru
158 0
Реверсивная зарядка
Фото: © Sibnet.ru

Большинство современных смартфонов умеют делиться энергией с другими устройствами. Такая функция называется реверсивной зарядкой. Она бывает проводная и беспроводная.

Реверсивная зарядка превращает смартфон в портативный аккумулятор. При правильном соединении телефон-донор начнет отдавать питание через USB-порт или беспроводным способом, а разряженное устройство — принимать его.

Для проводной реверсивной зарядки потребуется специальный OTG-адаптер. Обычный кабель для зарядки не подойдет, так как в стандартном режиме оба устройства попытаются получить энергию.

Чтобы реверсивная зарядка заработала, также потребуется активировать в устройстве режим OTG (USB On-The-Go). Он позволяет смартфону выступать в роли USB-хоста — то есть подключать к себе флешки, мыши, клавиатуры и другие телефоны.

Если оба смартфона поддерживают реверс, то они с помощью протокола USB Power Delivery «договариваются» между собой, кто именно будет получать заряд. Опции приема или передачи энергии появляются во всплывающем меню или в шторке при подключении.

Флагманские смартфоны имеют встроенную функцию беспроводной реверсивной зарядки — у таких аппаратов достаточно активировать соответствующую опцию в настройках и положить два телефона друг на друга.

Главный минус реверсивной зарядки — низкая эффективность и медленная скорость передачи энергии. Смартфон-донор разрядится быстрее, чем зарядится другой телефон. Именно поэтому способ полезен только в экстренных случаях, когда под рукой нет обычной зарядки.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Сим-картам прописали новые ограничения
Смартфоны россиян поставят на учет
iPhone получил поддержку тувинского и якутского языков
Nokia выпустила кнопочный телефон с видеозвонками
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
5512
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
12699
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
9464
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
11458
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
17999
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
141028
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
174945
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
159560
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
4368592
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
187926
0
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
С какой скоростью ходят поезда в метро
Обладательница первой Volga заявила о проблемах с покупкой машины
Министр обороны Белоруссии ответил на ультиматум Зеленского
Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Алекс555

Силуанов говорит то не выросли,то если выросли не значительно.Враньё одно. Нельзя в правительстве долго...

rumatam

этим заявлениями власти все больше увеличивают число верящих ей............

Spectre32

Ага цена вообще не поднимается! Только почему-то каждый понедельник заправляешь всё меньше бензина на...

Алекс555

Сами виноваты в свою страну надо вкладывать ане в чужую.Хорошо если эти деньги барыг .