Чемпионат мира по футболу-2026: кто фавориты и где смотреть

Чемпионат мира по футболу — 2026 стартует 11 июня, в мундиале впервые участвует рекордное число команд — 48. Кому прочат победу и где посмотреть матчи в России?

Турнир впервые захватит весь континент и пройдет более чем в двух странах — США, Мексике и Канаде. Первый матч сыграют Мексика и ЮАР.

Четыре сборные участвуют на ЧМ впервые: Кабо-Верде, Иордания, Кюрасао и Узбекистан — единственная сборная из стран бывшего СССР, отобравшаяся на мундиаль-2026. Кюрасао — самая маленькая страна в истории ЧМ, население — 170 тысяч человек.

Россия отстранена от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года и не принимала участие в отборе на ЧМ-2026.

У турнира рекордный призовой фонд — 727 миллионов долларов. Каждая команда получит по 10,5 миллиона, победитель заберет 50 миллионов.

Составы групп чемпионата мира-2026

Рекордное количество команд — 48 — распределены на 12 групп. Впервые плей-офф ЧМ начнется с 1/16 финала, где сыграют 32 сборные: 24 команды, занявшие в своих группах первое и второе место, а также восемь команд, занявших третье место с наилучшим рейтингом.

Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия

Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина

Группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот‑д’Ивуар, Эквадор

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия

Группа H: Испания, Кабо‑Верде, Саудовская Аравия, Уругвай

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

Фавориты мундиаля

Сборные Испании, Франции и Англии — главные претенденты на победу в чемпионате мира 2026 года по футболу, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.

Шансы испанцев, действующих чемпионов Европы, оцениваются в 17%, французов — в 14,1%, англичан — в 11,8%. Действующие чемпионы мира аргентинцы защитят титул с вероятностью 8,7%.

Нулевые шансы на трофей, по мнению машины, у сборной Кюрасао, а также у команд Гаити и Иордании.

Эксперты к числу фаворитов также причисляют Португалию, Бразилию и Германию. А немецкий математик Йоахим Клемент, правильно предсказавший победителей трех предыдущих мировых первенств, считает, что чемпионат выиграют Нидерланды.

Где смотреть

Все 104 матча чемпионата мира по футболу — 2026 покажут по телевизору в прямом эфире на каналах, принадлежащих холдингу «Матч ТВ»: «Матч!», «Матч Премьер», «Матч! Арена», «Матч! Игра».

Трансляция также будет в онлайн-кинотеатре Okko и в разделе «Спорт» онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».