Минцифры отвергло идею платной регистрации смартфонов

Минцифры отказалось от идеи вводить плату за внесение смартфонов и других устройств в единую базу IMEI в рамках второго пакета антифрод-мер.

Речи о взимании каких-либо сборов с граждан и импортеров в настоящее время не идет, однако сама идея создания централизованной базы уникальных идентификаторов устройств остается в силе, пишет «Коммерсантъ».

Инициатива по введении такой платы обсуждалась в рамках второго пакета поправок по борьбе с кибермошенничеством. Законопроект пока прошел только первое чтение, поэтому его финальная версия еще не сформирована.

Ключевая цель законодательного пакета — формирование централизованной базы устройств на основе IMEI-кодов. Они уникальны для каждого мобильного устройства и присваиваются международной организацией GSM Association.

