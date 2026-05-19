Спрос на виниловые пластинки вырос в России

Sibnet.ru
Виниловая пластинка
Фото: cogdogblog / CC BY 2.0

Спрос на виниловые пластинки в России за четыре месяца 2026 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, свидетельствуют данные совместного исследования сервисов «Кион музыка» и «CDEK.Shopping».

«С начала 2026 года наблюдается всплеск интереса к пластинкам - число покупок выросло на 11%. Средний чек составил 7 447 рублей (+7%)», — говорится в сообщении.

Наибольшим спросом среди покупателей виниловых пластинок пользуются рок- и альтернативные исполнители.

В тройку лидеров входят Metallica — около 8% заказов, Linkin Park — около 7% — и The Beatles — около 6%. Отмечается, что популярностью также пользуются Billie Eilish, Miles Davis и Elton John — каждый из них формирует порядка 4-5% спроса.

Среди жанров основную долю занимает рок и его разновидности — около 40-45% заказов. Следом идут метал и его поджанры — порядка 20%, альтернативная музыка — около 15%, а также поп и поп-рок — около 10%.

Следом идут джаз, хип-хоп, электронная музыка и регги, говорится в исследовании.

