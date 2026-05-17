Определился победитель «Евровидения-2026». ВИДЕО

Песенный конкурс «Евровидение-2026» в австрийской Вене выиграла представительница Болгарии Дара с танцевальной песней «Bangaranga».

Второе место в гранд-финале международного конкурса песни занял Ноам Беттан из Израиля с балладой «Michelle». На третьей строчке оказалась певица из Румынии Александра Кэпитэнеску с композицией «Choke Me».

Победа болгарской исполнительницы стала полной неожиданностью для телезрителей и экспертов — основным фаворитом букмекеров была Финляндия с песней «Liekinheitin». Также в числе претендентов на чемпионство в конкурсе были Греция, Дания, Израиль и Франция.

«Евровидение-2026» поставило антирекорд по минимальному числу участников — в этом году в конкурсе были представлены всего 35 стран. Помимо России и Белоруссии, организаторы недосчитались Ирландии, Исландии, Испании, Нидерландов и Словении.

Эти страны решили бойкотировать «Евровидение» в качестве протеста против военной операции Израиля в Газе. Россия не принимает участие в «Евровидении» с 2022 года из-за конфликта на Украине.

