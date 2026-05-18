Элтон Джон записал новый студийный альбом

Британский исполнитель и композитор Элтон Джон завершил работу над новым альбомом, который станет 36-м в его дискографии. Певец объявил об этом на церемонии вручения музыкальной премии имени Гленна Гулда в Торонто.

Музыкант рассказал, что начал записывать альбом после завершения прощального тура Farewell Yellow Brick Road в 2023 году, пишет NME. Работа 79-летнего артиста над новой пластинкой осложнялась проблемами со зрением.

В сентябре 2024 года Элтон Джон рассказал о частичной потере зрения из-за перенесенного инфекционного заболевания глаз. Сейчас музыкант продолжает бороться с последствиями болезни, чтобы избежать полной слепоты.

Певец отметил, что из-за этого ему пришлось прибегнуть к новому способу написания песен — сперва сочинять мелодию и только потом браться за текст будущей песни. Ранее он всегда делал наоборот — придумывал музыку, глядя на текст.

