НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Элтон Джон записал новый студийный альбом

Источник:
NME
199 0
Британский исполнитель и композитор Элтон Джон
Фото: Raph_PH / CC BY 2.0

Британский исполнитель и композитор Элтон Джон завершил работу над новым альбомом, который станет 36-м в его дискографии. Певец объявил об этом на церемонии вручения музыкальной премии имени Гленна Гулда в Торонто.

Музыкант рассказал, что начал записывать альбом после завершения прощального тура Farewell Yellow Brick Road в 2023 году, пишет NME. Работа 79-летнего артиста над новой пластинкой осложнялась проблемами со зрением.

В сентябре 2024 года Элтон Джон рассказал о частичной потере зрения из-за перенесенного инфекционного заболевания глаз. Сейчас музыкант продолжает бороться с последствиями болезни, чтобы избежать полной слепоты.

Певец отметил, что из-за этого ему пришлось прибегнуть к новому способу написания песен — сперва сочинять мелодию и только потом браться за текст будущей песни. Ранее он всегда делал наоборот — придумывал музыку, глядя на текст.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Определился победитель «Евровидения-2026». ВИДЕО
Состоится финал конкурса «Евровидение-2026»
Концерт Metallica вызвал особое землетрясение
Пять стран бойкотировали «Евровидение»
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Киеву предрекли «финский сценарий» завершения конфликта
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Danilon

Люди тотально молчат. В интернете ещё можно написать и то, осторожно и не везде. Шумно ведут себя только...

Uynachalnica

"Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса" - изменение методики? Это вместе с интервьюерами...

rumatam

как говорят в Одессе ....скольки надо, стольки и будет.............

D_I_A_B_L_O_o

какие меры интересно будут принимать чтобы впредь такого не повторялось?