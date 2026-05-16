Состоится финал конкурса «Евровидение-2026»

Финал юбилейного, 70-го, международного музыкального конкурса «Евровидение» состоится в субботу, 16 мая, в Вене. Главным фаворитом считается дуэт из Финляндии.
В «Евровидении-2026» принимают участие 35 стран — это наименьшее число участниц, несмотря на юбилей конкурса. В финале выступят 25 конкурсантов — по 10 победителей двух полуфиналов, представители «Большой четверки» и артист из страны-хозяйки.
Главным фаворитом считается финский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена, в тройке лидеров также исполнитель из Греции Акилас (Акилас Митилинэос) и австралийка Дельта Гудрем.
Полный состав финалистов «Евровидения-2026»
- Австралия — Дельта Гудрем, «Eclipse»
- Австрия — Cosmо, «Tanzschein»
- Албания — Алис, песня «Nân»
- Бельгия — Essyla, «Dancing on the Ice»
- Болгария — Дара, «Bangaranga»
- Великобритания — Look Mum No Computer, «Eins, Zwei, Dre»
- Германия — Сара Энгельс, «Fire»
- Дания — Сёрен Торпегор Лунн, «Fоr Vi Gar Hjem»
- Израиль — Ноам Беттан, «Michelle»
- Италия — Саль да Винчи, «Per Sempre Sì»
- Кипр — Антигони, «Jalla»
- Литва — Лайон Сика, «Solo quiero mas»
- Мальта — Айдан, «Bella»
- Молдова — Satoshi, «Viva, Moldova!»
- Норвегия — Юнас Лов, «Ya Ya Ya»
- Польша — Алиция, «Pray»
- Румыния — Александра Кэпитэнеску, «Choke Me»
- Сербия — Lavina, «Kraj mene»
- Украина — LELÉKA, «Ridnym»
- Финляндия — Линда Лампениус и Пете Паркконен, «Liekinheitin»
- Франция — Монро, «Regarde!»
- Хорватия — Lelek, «Andromeda»
- Чехия — Даниэль Жижка, «Crossroads»
- Швеция — FELICIA, «My System»
Финальное шоу стартует в 22.00 по Москве. В России официальная трансляция «Евровидения-2026» по телевидению не планируется (страна не участвует в конкурсе с 2022 года). Посмотреть выступления можно на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest. Дублирующие трансляции появятся и на других платформах (например, на Rutube и в «ВК»).
Главным событием этого конкурса стал бойкот со стороны пяти постоянных участников «Евровидения» — Исландии, Ирландии, Нидерландов, Словении и Испании, недовольных приглашением Израиля.