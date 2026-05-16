Состоится финал конкурса «Евровидение-2026»

Финал юбилейного, 70-го, международного музыкального конкурса «Евровидение» состоится в субботу, 16 мая, в Вене. Главным фаворитом считается дуэт из Финляндии.

В «Евровидении-2026» принимают участие 35 стран — это наименьшее число участниц, несмотря на юбилей конкурса. В финале выступят 25 конкурсантов — по 10 победителей двух полуфиналов, представители «Большой четверки» и артист из страны-хозяйки.

Главным фаворитом считается финский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена, в тройке лидеров также исполнитель из Греции Акилас (Акилас Митилинэос) и австралийка Дельта Гудрем.

Полный состав финалистов «Евровидения-2026»

Австралия — Дельта Гудрем, «Eclipse»

Австрия — Cosmо, «Tanzschein»

Албания — Алис, песня «Nân»

Бельгия — Essyla, «Dancing on the Ice»

Болгария — Дара, «Bangaranga»

Великобритания — Look Mum No Computer, «Eins, Zwei, Dre»

Германия — Сара Энгельс, «Fire»

Дания — Сёрен Торпегор Лунн, «Fоr Vi Gar Hjem»

Израиль — Ноам Беттан, «Michelle»

Италия — Саль да Винчи, «Per Sempre Sì»

Кипр — Антигони, «Jalla»

Литва — Лайон Сика, «Solo quiero mas»

Мальта — Айдан, «Bella»

Молдова — Satoshi, «Viva, Moldova!»

Норвегия — Юнас Лов, «Ya Ya Ya»

Польша — Алиция, «Pray»

Румыния — Александра Кэпитэнеску, «Choke Me»

Сербия — Lavina, «Kraj mene»

Украина — LELÉKA, «Ridnym»

Финляндия — Линда Лампениус и Пете Паркконен, «Liekinheitin»

Франция — Монро, «Regarde!»

Хорватия — Lelek, «Andromeda»

Чехия — Даниэль Жижка, «Crossroads»

Швеция — FELICIA, «My System»

Финальное шоу стартует в 22.00 по Москве. В России официальная трансляция «Евровидения-2026» по телевидению не планируется (страна не участвует в конкурсе с 2022 года). Посмотреть выступления можно на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest. Дублирующие трансляции появятся и на других платформах (например, на Rutube и в «ВК»).

Главным событием этого конкурса стал бойкот со стороны пяти постоянных участников «Евровидения» — Исландии, Ирландии, Нидерландов, Словении и Испании, недовольных приглашением Израиля.