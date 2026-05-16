НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Состоится финал конкурса «Евровидение-2026»

Источник:
Sibnet.ru
165 0
Сцена конкурса «Евровидение-2026»
Фото: © eurovision.com

Финал юбилейного, 70-го, международного музыкального конкурса «Евровидение» состоится в субботу, 16 мая, в Вене. Главным фаворитом считается дуэт из Финляндии.

В «Евровидении-2026» принимают участие 35 стран — это наименьшее число участниц, несмотря на юбилей конкурса. В финале выступят 25 конкурсантов — по 10 победителей двух полуфиналов, представители «Большой четверки» и артист из страны-хозяйки.

Главным фаворитом считается финский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена, в тройке лидеров также исполнитель из Греции Акилас (Акилас Митилинэос) и австралийка Дельта Гудрем.

Полный состав финалистов «Евровидения-2026»

  • Австралия — Дельта Гудрем, «Eclipse»
  • Австрия — Cosmо, «Tanzschein»
  • Албания — Алис, песня «Nân»
  • Бельгия — Essyla, «Dancing on the Ice»
  • Болгария — Дара, «Bangaranga»
  • Великобритания — Look Mum No Computer, «Eins, Zwei, Dre»
  • Германия — Сара Энгельс, «Fire»
  • Дания — Сёрен Торпегор Лунн, «Fоr Vi Gar Hjem»
  • Израиль — Ноам Беттан, «Michelle»
  • Италия — Саль да Винчи, «Per Sempre Sì»
  • Кипр — Антигони, «Jalla»
  • Литва — Лайон Сика, «Solo quiero mas»
  • Мальта — Айдан, «Bella»
  • Молдова — Satoshi, «Viva, Moldova!»
  • Норвегия — Юнас Лов, «Ya Ya Ya»
  • Польша — Алиция, «Pray»
  • Румыния — Александра Кэпитэнеску, «Choke Me»
  • Сербия — Lavina, «Kraj mene»
  • Украина — LELÉKA, «Ridnym»
  • Финляндия — Линда Лампениус и Пете Паркконен, «Liekinheitin»
  • Франция — Монро, «Regarde!»
  • Хорватия — Lelek, «Andromeda»
  • Чехия — Даниэль Жижка, «Crossroads»
  • Швеция — FELICIA, «My System»

Финальное шоу стартует в 22.00 по Москве. В России официальная трансляция «Евровидения-2026» по телевидению не планируется (страна не участвует в конкурсе с 2022 года). Посмотреть выступления можно на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest. Дублирующие трансляции появятся и на других платформах (например, на Rutube и в «ВК»).

Главным событием этого конкурса стал бойкот со стороны пяти постоянных участников «Евровидения» — Исландии, Ирландии, Нидерландов, Словении и Испании, недовольных приглашением Израиля.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Концерт Metallica вызвал особое землетрясение
Пять стран бойкотировали «Евровидение»
The Rolling Stones представили свой финальный альбом
Определился победитель шоу «Голос»
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Выбрано имя для нового белого медвежонка в Новосибирском зоопарке
Потерявшую сына на СВО мать поздравили с двойным праздником 9 Мая
Россия запустила межконтинентальную ракету «Сармат»
Украинский министр заявил о катастрофе с численностью населения
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
28
Кремль назвал условие для прекращения огня на Украине
26
Украинский министр заявил о катастрофе с численностью населения
20
Россия запустила межконтинентальную ракету «Сармат»
13
Виктория Боня купила машину стоимостью более 40 млн рублей
11
Путин прокатил учительницу на Aurus