The Rolling Stones представили свой финальный альбом

The Rolling Stones
Фото: Jim Pietryga / CC BY-SA 3.0

Легендарные The Rolling Stones на закрытой вечеринке в Нью-Йорке представили свой новый, 25-й по счету студийный альбом, который, судя по всему, завершит их 63-летнею карьеру.

Релиз нового альбома группы под названием Foreign Tongues намечен на 10 июля. Он включает 14 композиций и охватывает несколько жанров — от кантри до танцевальной музыки. Stones «не застревают в одном стиле» и сохраняют гибкость, которая остается частью их творческой идентичности, приводит The Guardian слова фронтмена группы Мика Джагера.

Обложку альбома создал нью‑йоркский художник Натанил Мэри Куинн. Джаггер пошутил, что на ней изображен «мистер Уродец», отметив что работа выполнена вручную, а не с помощью нейросетей.

Обложка альбома Foreign Tongues
Фото: © Capitol Records

Продюсировал пластинку Эндрю Уотт, работавший с Леди Гагой, Элтоном Джоном и Оззи Осборном. В записи альбома приняли участие Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит из The Cure и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers.

В альбом вошла песня Hit Me in the Head, в которой использованы партии барабанщика Чарли Уоттса, записанные до его смерти в 2021 году.

Foreign Tongues станет 25-м со счету и, судя по всему, финальным альбом The Rolling Stones. Группа и без того побила все рекорды музыкального долголетия. Лидерам группы — Джагеру и Киту Ричардсу — по 82 года.

