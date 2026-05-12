НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Пять стран бойкотировали «Евровидение»

Источник:
Sibnet.ru
491 1
Логотип конкурса песни «Евровидение-2026»
Фото: European Broadcasting Union, Österreichischer Rundfunk

Пять стран: Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения — объявили бойкот конкурсу «Евровидение-2026» в Вене из-за допуска к Израилю.

Бойкотирующие не согласны с участием Израиля на фоне войны в секторе Газа. Вещатели в этих странах считают, что Израиль, а также Украина находятся в более выгодных условиях.

«Страна, оказавшаяся в состоянии конфликта, создает еще большую конкуренцию <...>. Необходимо создать равные условия, потому что сейчас их нет», — заявил Би-би-си анонимный высокопоставленный сотрудник телекомпании.

«Евровидение-2026» пройдет в Вене с 12 по 16 мая. Австрия стала хозяйкой конкурса в третий раз: ранее она принимала его в 1967 и 2015 годах.

Согласно опросам и постам в соцсетях, в этом году лидирует финский дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen с песней Liekinheitin. Основные конкуренты: Monroe от Франции и Soren Torpegaard от Дании.

Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года. Конкурсу придумали замену — «Интервидение».

Еще по теме
The Rolling Stones представили свой финальный альбом
Определился победитель шоу «Голос»
ЕС ввел санкции против Тимати
Сценический костюм украли у Мадонны на фестивале Коачелла
смотреть все
Культгид #Музыка #Мир
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Стартовал первый туристический поезд в КНДР
Выбрано имя для нового белого медвежонка в Новосибирском зоопарке
ВСУ пригрозили ударами по Сибири
Украина после перемирия атаковала Чечню
Обсуждение (1)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Самое обсуждаемое
40
ВСУ пригрозили ударами по Сибири
29
ЕС отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева
26
Украинский министр заявил о катастрофе с численностью населения
24
Москва призвала страны заранее эвакуировать дипломатов из Киева
23
Путин заявил, что дело идет к завершению СВО