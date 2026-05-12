Пять стран бойкотировали «Евровидение»

Пять стран: Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения — объявили бойкот конкурсу «Евровидение-2026» в Вене из-за допуска к Израилю.

Бойкотирующие не согласны с участием Израиля на фоне войны в секторе Газа. Вещатели в этих странах считают, что Израиль, а также Украина находятся в более выгодных условиях.

«Страна, оказавшаяся в состоянии конфликта, создает еще большую конкуренцию <...>. Необходимо создать равные условия, потому что сейчас их нет», — заявил Би-би-си анонимный высокопоставленный сотрудник телекомпании.

«Евровидение-2026» пройдет в Вене с 12 по 16 мая. Австрия стала хозяйкой конкурса в третий раз: ранее она принимала его в 1967 и 2015 годах.

Согласно опросам и постам в соцсетях, в этом году лидирует финский дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen с песней Liekinheitin. Основные конкуренты: Monroe от Франции и Soren Torpegaard от Дании.

Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года. Конкурсу придумали замену — «Интервидение».