Концерт Metallica вызвал особое землетрясение

Концерт метал-группы Metallica в Греции стал причиной небольшого землетрясения, сообщил Афинский геодинамический институт.

Выступление группы посетили более 80 тысяч человек. Оборудование по мониторингу землетрясений зарегистрировало небольшие толчки из-за мероприятия, пишет газета Ekathimerini со ссылкой на данные института.

Минутные толчки спровоцировали «согласованные движения толпы на мероприятии», то есть прыжки зрителей.

Директор института Василис Карастатис уточнил агентству AMNA, что вибрации — не землетрясения в научном смысле, но их иногда можно ощутить в окружающих домах в определенном радиусе. По словам ученого, такие наблюдения помогут понять, как большие скопления людей влияют на окружающую среду.