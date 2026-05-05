Российские облигации оказались под угрозой дефолта

«Известия»
Почти четверть российского рынка облигаций оказалась под угрозой дефолта, такую оценку дали независимые эксперты.

Так, за первый квартал 2026 года было зафиксировано 11 технических дефолтов, что составляет половину от всех случаев за 2025 год, пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков. Основная причина — дорогое рефинансирование и повышение НДС.

Согласно прогнозам, концу 2026 года число дефолтов может увеличиться еще на 10-15% по сравнению с 2025 годом. Кроме того, в 2026 году предпринимателям предстоит вернуть инвесторам от 5 до 6,6 триллиона рублей.

Некоторые эмитенты уже столкнулись с задержками выплат и падением котировок своих облигаций. По оценкам экспертов, наиболее уязвимы компании из топливного сектора, логистики и девелопмента.

Аналитики в этой ситуации посоветовали россиянам при покупке облигаций не гнаться за высокой доходностью: не менее 80% портфеля стоит держать в бумагах с рейтингом А и выше, а на одного эмитента выделять не более 5–7% средств.

