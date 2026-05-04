Феноменальное радужное облако заметили в Индонезии. ВИДЕО

Жители Индонезии стали свидетелями удивительного природного феномена — радужного облака. Видео необычного явления появилось в Сети.

Наука объясняет появление таких облаков иризацией, которая возникает из‑за дифракции солнечного света. Он проходит через мелкие капли воды и кристаллы льда в облаке и расщепляется на радужный спектр.

Чаще всего иризация наблюдается у перистых и высококучевых облаков, которые располагаются на большой высоте — температура такого образования низкая, поэтому в составе облака преобладают ледяные кристаллы.

Увидеть красивый оптический эффект — настоящая удача, так как он считается очень редким. Обычно радужные облака замечают в горах или регионах с высокой влажностью и активной облачностью.

