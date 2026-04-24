Россияне напишут «Диктант Победы»

Sibnet.ru
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Историческая акция «Диктант Победы» состоится 24 апреля. Пройти тестирование можно на одной из очных площадок в своем регионе или дистанционно.

Событие проходит во всех субъектах России, возрастных ограничений для участия в мероприятии нет. Чтобы пройти тест онлайн, нужно создать личный кабинет на сайте акции, заполнить анкету и перейти на страницу с заданиями, диктант начнется в 12 часов по московскому времени.

Тестирование состоит из 25 вопросов, на прохождение которых отводят 45 минут. В 2026 году мероприятие будет посвящено 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Среди участников на федеральном и региональном уровнях определят победителей, набравших максимальное количество баллов. Среди них разыграют главный приз — приглашение на Парад Победы на Красной площади.

Учащиеся 10–11-х классов и студенты колледжей, которые показали максимальный результат, получат специальный диплом. Он дает право на дополнительные баллы при поступлении в вузы, но решение об их начислении каждое учебное заведение принимает самостоятельно.

