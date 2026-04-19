МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы Каллас

Требования главы европейской дипломатии Каи Каллас к Ирану с требованием открыть Ормузский пролив являются верхом лицемерия, заявил официальный представитель иранского МИД Ирана Эсмаил Багаи

Каллас ранее написала X пост с призывом обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив.

«О, это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев?» — написал в ответ в X Багаи.

Он призвал «оставить проповеди при себе». «Хроническая неспособность Европы поступать так, как она сама проповедует, превратила ее болтовню о международном праве в вершину лицемерия», — подчеркнул представитель МИД Ирана.



По его словам, ни один принцип международного права не запрещает Ирану как береговому государству принимать необходимые меры, чтобы предотвращать использование Ормузского пролива для военной агрессии в своем отношении.