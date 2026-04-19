МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы Каллас

Sibnet.ru
Глава европейской дипломатии Кая Каллас
Фото: Oscar del Pozo / European Union / CC BY 4.0

Требования главы европейской дипломатии Каи Каллас к Ирану с требованием открыть Ормузский пролив являются верхом лицемерия, заявил официальный представитель иранского МИД Ирана Эсмаил Багаи

Каллас ранее написала X пост с призывом обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив.

«О, это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев?» — написал в ответ в X Багаи.

Он призвал «оставить проповеди при себе». «Хроническая неспособность Европы поступать так, как она сама проповедует, превратила ее болтовню о международном праве в вершину лицемерия», — подчеркнул представитель МИД Ирана.

По его словам, ни один принцип международного права не запрещает Ирану как береговому государству принимать необходимые меры, чтобы предотвращать использование Ормузского пролива для военной агрессии в своем отношении.

Еще по теме
Президент Колумбии пригрозил США восстанием Латинской Америки
Выборы в Болгарии напугали Евросоюз
Иран назвал условие возобновления переговоров с США
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Заработал первый в мире квантовый интернет
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Виктория Боня записала обращение к Путину от «лица народа»
Кремль сообщил, когда восстановят работу интернета в России
Картина дня
Президент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии пригрозил США восстанием Латинской Америки
Глава европейской дипломатии Кая Каллас
МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы Каллас
Магнитная буря
Землю накрыла слабая магнитная буря
Кремль
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
61
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
33
Эрдоган пригрозил Израилю войной
30
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее
28
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
25
Кремль сообщил, когда восстановят работу интернета в России