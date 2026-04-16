«Алиса» поможет с подготовкой к школьным экзаменам

Нейросетевой помощник «Алиса AI» от «Яндекса» получил новую функцию, которая поможет школьникам подготовиться к экзаменам, а родителям — проверять домашние задания, сообщила пресс-служба компании.

Что «Алиса AI» помогла разобрать задание, нужно открыть страницу образовательного сайта. Искусственный интеллект объяснит задачи по математике, русскому языку или обществознанию, а также напомнит нужный материал и приведет подходящие примеры.

Ассистент показывает нужные формулы и теоремы, а при необходимости — разные варианты выполнения одной и той же задачи. «Алиса AI» может также сгенерировать дополнительные задания для закрепления темы.

Нейросеть доступна в «Яндекс Браузере» и приложении «Яндекс», функция работает на сайтах, которые помогают готовиться к школьным экзаменам. В браузере пользователь может нажать кнопку «Спросить Алису AI» и выбрать «Разобрать задание» или написать запрос самостоятельно.

В приложении функцию можно запустить по кнопке внизу экрана — она появляется при открытии образовательного сайта. При ее нажатии сервис сделает скриншот, откроет чат с нейросетью и подготовит разбор задачи после соответствующего запроса.

Обсуждение (2)
Tanatholog

Боюсь, что вы мало представляете работу президента.

Tanatholog

А что? Без гугла нет знаний, чтобы исполнять трудовые обязанности? =))))

Uynachalnica

Календарные и погодные? Маловато как-то, а кризис на западе? Не?

Peperz

Если усы сказал,что ничего не известно,то точно будет.