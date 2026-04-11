Россияне отправились за интернетом на вокзалы

Объем интернет-трафика через бесплатные публичные сети Wi-Fi на российских железнодорожных вокзалах в первом квартале резко вырос, сообщила пресс-служба РЖД.

Соответствующий показатель увеличился на 78%. Посетители железнодорожных вокзалов и станций с января по март скачали с помощью бесплатного Wi-Fi 1,7 тысячи терабайт трафика, отмечается в сообщении.

По объему скачанных данных первое место занимает железнодорожный вокзал Краснодара — 28,2 терабайта. Также в первую пятерку вошли вокзалы Брянска (23,88 терабайта), Адлера (23,54 терабайта), Ростова (22,51 терабайта).

Компания напомнила, что проект по внедрению бесплатного Wi-Fi на вокзалах и станциях реализуется с 2015 года, востребованность услуги растет.