Раскрыт смысл названия мессенджера Max

Создатели мессенджера Max рассматривали множество вариантов названия приложения, но в итоге остановились на текущем варианте, поскольку он точнее всего отражает концепцию сервиса — максимум возможностей, рассказал гендиректор платформы Фарит Хуснояров.

Название Max является общепринятым сокращением от слова «максимум» и должно ассоциироваться с широким набором сценариев использования, отметил Хуснояров в интервью RT.

Речь идет не только о повседневном общении с друзьями и близкими, но и о получении востребованных услуг, а также об удобном взаимодействии с бизнесом и государственными учреждениями.

Хуснояров также объяснил выбор фирменного логотипа мессенджера — иконка в виде стилизованного облака символизирует цифровой диалог. По его словам, такой символ отсылает к дружескому общению.

Цветовую палитру для Max выбрали с учетом отраслевых стандартов: большинство мессенджеров используют зеленые, синие и фиолетовые оттенки, поэтому для сервиса выбрали градиент синих и фиолетовых цветов, который должен подчеркивать его технологичность.

За год аудитория национального мессенджера превысила 110 миллионов пользователей, что сделало его самым быстрорастущим приложением в истории Рунета.