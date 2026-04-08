Стартует второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

Второй раунд плей-офф Кубка Гагарина сезона 2025/2026 Континентальной хоккейной лиги стартует 8 апреля 2026 года.

В этот день состоятся первые матчи четвертьфиналов. Между собой в рамках группы А сыграют «Локомотив» (Ярославль) и «Салават Юлаев» (Уфа), а также «Авангард» (Омск) и ЦСКА (Москва).

В группе Б первые четвертьфинальные матчи пройдут 9 апреля — в одной паре встретятся «Металлург» (Магнитогорск) и «Торпедо» (Нижний Новгород), в другой — «Динамо» Минск и «Ак Барс» (Казань).

На стадии полуфиналов сыграют победители пар в каждой из групп. Игры серий состоятся 9, 11, 13, 15, а также при необходимости 17, 19 и 21 апреля. Серии проводятся до четырех побед, максимальное количество матчей — семь.

Первый раунд плей-офф завершился 2 апреля, в нем сыграли по восемь лучших команд Западной и Восточной конференций. С четвертьфинала применяется перекрестный формат плей-офф с зафиксированной сеткой.

Чем отличаются хоккейные площадки
