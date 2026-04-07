Национальный мессенджер Max заработал в космосе, рассказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

По его словам, с Международной космической станции на Землю через российский мессенджер было отправлено уже более тысячи сообщений. Активным пользователем приложения является космонавт Сергей Кудь-Сверчков, отметил Баканов.

Ранее в мессенджере заработал космический чат-бот под названием «Связь с космосом», его запустили в честь 65-й годовщины первого полета Юрия Гагарина. С его помощью пользователи могут задать вопрос космонавтам, которые находятся на МКС.

Аудитория мессенджера Max в начале апреля достигла 111 миллионов пользователей, в день они отправляют 1,4 миллиарда сообщений, а количество групповых чатов мессенджера превысило 25 миллионов.

