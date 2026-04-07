Мессенджер Max заработал в космосе

SHOT
МКС, модуль «Звезда»
Фото: © NASA

Национальный мессенджер Max заработал в космосе, рассказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

По его словам, с Международной космической станции на Землю через российский мессенджер было отправлено уже более тысячи сообщений. Активным пользователем приложения является космонавт Сергей Кудь-Сверчков, отметил Баканов.

Ранее в мессенджере заработал космический чат-бот под названием «Связь с космосом», его запустили в честь 65-й годовщины первого полета Юрия Гагарина. С его помощью пользователи могут задать вопрос космонавтам, которые находятся на МКС.

Аудитория мессенджера Max в начале апреля достигла 111 миллионов пользователей, в день они отправляют 1,4 миллиарда сообщений, а количество групповых чатов мессенджера превысило 25 миллионов.

Еще по теме
Telegram пометил пользователей неофициальных клиентов
Дуров оценил блокировку Telegram в России
Зафиксировано десятикратное падение трафика Telegram
Max запустил новый раздел для бизнеса
Хайтек #Соцсети #Космос
Как сделать
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
3716
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
5098
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
6020
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
9103
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
9849
3
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
137955
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
171996
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
158169
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3673405
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
185399
0
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
ВСУ применили графитовые бомбы
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
se 34

Откройте пролив и я объявлю что я победил, но вас все равно продолжу уничтожать

se 34

Иран сказал что они потеряли ключи🤣

Qprovessional

мы будем платить больше, чтобы оплачивать оборудование, которое блокирует интернет еще сильнее

rumatam

да просто не можем...............