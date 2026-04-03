Кофе американо переименовали в Белоруссии

Белорусская сеть быстрого питания «Мак.бай» (Mak.by, бывший «Макдоналдс») переименовала кофе американо в «Наша кава» («Наш кофе») после требования президента страны Александра Лукашенко, сообщила директор компании по маркетингу и связям с общественностью Ольга Горелова.

Технология приготовления американо осталась прежней, но название напитка изменено на более «родной» для белорусов вариант, пояснила Горелова «БелТА».

Капучино и латте сохранили свои названия в «Мак.бай».

В августе 2025 года он заявил о готовности посетить «Мак.бай» только в том случае, если его угостят блюдом, сделанным на 100% из белорусских продуктов. Визит президента в один из ресторанов сети состоялся 8 марта. Рассматривая ассортимент меню, Лукашенко обратил внимание на название американо и предложил переименовать напиток.

«Американо надо переименовать в белорусский бренд. В скобочках пока пиши "американо", когда привыкнут, тогда…», — сказал Лукашенко директору сети Виктории Данько. Та согласилась, что напиток можно называть просто «черный кофе».