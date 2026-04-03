Кофе американо переименовали в Белоруссии

Кофе
Фото: © gaggia

Белорусская сеть быстрого питания «Мак.бай» (Mak.by, бывший «Макдоналдс») переименовала кофе американо в «Наша кава» («Наш кофе») после требования президента страны Александра Лукашенко, сообщила директор компании по маркетингу и связям с общественностью Ольга Горелова.

Технология приготовления американо осталась прежней, но название напитка изменено на более «родной» для белорусов вариант, пояснила Горелова «БелТА».

Капучино и латте сохранили свои названия в «Мак.бай».

В августе 2025 года он заявил о готовности посетить «Мак.бай» только в том случае, если его угостят блюдом, сделанным на 100% из белорусских продуктов. Визит президента в один из ресторанов сети состоялся 8 марта. Рассматривая ассортимент меню, Лукашенко обратил внимание на название американо и предложил переименовать напиток.

«Американо надо переименовать в белорусский бренд. В скобочках пока пиши "американо", когда привыкнут, тогда…», — сказал Лукашенко директору сети Виктории Данько. Та согласилась, что напиток можно называть просто «черный кофе».

Еще по теме
Штрих-код: как проверить товар самостоятельно
Книги подорожают из‑за возрастной маркировки
Россиянам усложнят доступ к иностранным маркетплейсам
Госдума попросила проверить цены на куриные яйца
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Появилась новая теория рождения Вселенной
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Подтвержден древнейший компьютерный миф
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

rumatam

да просто не можем...............

Voland2

У меня брат живет в Эстонии... Племянник в Бразилии. Единственная связь была телега... Думаешь кремлевского...

staff850

Подгорело знатно у тебя от этой новости видать....:joy: Вот скажи мне какой смысл блочить и вбухивать...

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?