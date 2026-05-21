НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия запретила ввоз цветов из Армении

Источник:
Sibnet.ru
222 1
Цветы
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россия с 22 мая вводит временные ограничения на поставки цветочной продукции из Армении, мера будет действовать до завершения инспекции и анализа ее результатов, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия страны и экспортного потенциала России», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре уточнили, что случаи выявления карантинных объектов продолжаются, несмотря на гарантии армянской стороны в части безопасности продукции.

По данным ведомства, при ввозе 96,2 миллиона единиц цветочной продукции специалисты выявили 135 случаев обнаружения карантинных объектов. Это составляет 77% от общего числа подобных выявлений за весь 2025 год.

Эта мера сильно ударит по цветочному бизнесу Армении. Тепличное производство там было развернуто именно с расчетом на экспорт в Россию, рассказала «Коммерсанту» гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова.

Летом 2025 года Россельхознадзор предупреждал о возможном введении ограничений на поставки срезанных цветов и бутонов из Армении.

Еще по теме
Евросоюз заменит российские удобрения навозом
Спрос на виниловые пластинки вырос в России
Маркетплейсы потеряли пользователей из‑за ограничений VPN
Круглосуточные магазины в России начали закрываться
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Стартует предзаказ игры GTA VI
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Konami отключит доступ к своим серверам российским игрокам
Обсуждение (1)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

velam

Автоваз кому-то может конкуренцию создавать? Если бы не запчасти, то китайские автомобили убили бы уже...

rumatam

мало бардака? На Германию глянуть нужно, местных 40% и они так "рады"...........

andrei703333

Зачем они здесь ? Крокус Сити холл уже забыли ?!

fender1984

Хорошая у нас Власть!Всё для мигрантов!!