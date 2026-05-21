Россия запретила ввоз цветов из Армении

Россия с 22 мая вводит временные ограничения на поставки цветочной продукции из Армении, мера будет действовать до завершения инспекции и анализа ее результатов, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия страны и экспортного потенциала России», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре уточнили, что случаи выявления карантинных объектов продолжаются, несмотря на гарантии армянской стороны в части безопасности продукции.

По данным ведомства, при ввозе 96,2 миллиона единиц цветочной продукции специалисты выявили 135 случаев обнаружения карантинных объектов. Это составляет 77% от общего числа подобных выявлений за весь 2025 год.

Эта мера сильно ударит по цветочному бизнесу Армении. Тепличное производство там было развернуто именно с расчетом на экспорт в Россию, рассказала «Коммерсанту» гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова.

Летом 2025 года Россельхознадзор предупреждал о возможном введении ограничений на поставки срезанных цветов и бутонов из Армении.