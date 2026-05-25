Госдума установит долю российских вин на полках магазинов

Российское правительство внесет в Госдуму законопроект об обязательной доле российских вин на полках магазинов минимум в 20%, следует из документов кабмина.

Законопроект о «российской винной полке» разработан Минпромторгом по поручению президента России Владимира Путина. В ближайшее время будет внесен на рассмотрение российского парламента.

Документ вводит требование о минимальной доле российского вина в торговле и общепите в 20% от общего количества наименований реализуемых вин. Предполагается, что в будущем эта доля будет увеличена.

По данным Минсельхоза, доля российских вин на магазинных полках ниже 20% отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградкой областях. В других регионах эта доля больше 20% или около 20%.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Такая дата позволит бизнесу адаптироваться к внедрению предусмотренных документом механизмов.

