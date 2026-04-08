Как «возраст» влияет на вино

Чем старше вино, тем оно больше ценится. Разбираемся, что меняется в бутылке с возрастом и стоит ли хранить вино в кухонном шкафу годами для улучшения вкуса и аромата?

Выдержка вина — это особый процесс хранения перебродившего напитка, когда температура воздуха, его доступ, влажность и свет повышают качество конечного продукта.

Как время меняет вино

Вино в бутылке постоянно меняется благодаря химическим процессам. Ключевых изменений — три. Так, меняется цвет — красные вина светлеют, а белые, наоборот, темнеют, приобретая золотистый или янтарный цвет.

Меняется вкус — напиток в бутылке смягчается, вино становится «округлым» и менее агрессивным (терпким). Аромат также эволюционирует — свежие фруктовые и цветочные запахи обогащаются дополнительными «нюансами».

За все эти изменения в основном отвечает кислород — он в микроскопических объемах поступает в бутылку через пробку и постепенно меняет органолептические свойства. Поэтому иногда проще и быстрее «раскрыть» вино, просто перелив напиток в декантер — специальный сосуд.

Можно ли хранить любые вина

«Чем старше, тем лучше» — популярный миф, так как большинство современных вин в категории до 3 тысяч рублей созданы для того, чтобы их выпили в течение пары лет после выпуска. Напитки «доводятся» до нужного состояния уже на производстве, после чего вино разливают по бутылкам.

При длительном хранении недорогие вина быстро теряют свежесть и кислотность. Например, белое через три-четыре года на полке может стать плоским и безвкусным, а красное — попросту «умереть», превратившись в мутную жидкость с запахом уксуса.

Поэтому при покупке бутылки рядового вина оставлять его на пять лет для «улучшения вкуса» совершенно бессмысленно — лучше выпить благородный напиток в ближайший подходящий вечер.

Какие вина стоит оставлять на полке

Вино можно хранить только в том случае, если у него высокий потенциал выдержки. Такими характеристиками обладают дорогие красные вина, марочные портвейны и некоторые очень сладкие сорта. Они могут достигать идеального букета после 20–30 лет выдержки.

Только 2–3% всех вин производятся с расчетом на долгосрочное хранение. Это выдержанные, марочные и коллекционные вина. Их основной признак — сложный и тонкий «букет», а также гармоничный вкус. Такие вина могут храниться несколько столетий.

Однако просто оставить дорогое вино на полке недостаточно — для правильного созревания нужна стабильная температура в районе 12-14 градусов Цельсия, влажность не менее 60%, полное отсутствие света и покой. Такие условия можно создать только в специальном погребе.