Роспотребнадзор запретил продажу армянского алкоголя

Роспотребнадзор запретил продажу армянских коньяков и вин трех производителей — «Веди-Алко», Абовянского коньячного завода и Винно-коньячного дома «Шахназарян», сообщила пресс-служба ведомства.

Причина запрета — выявление продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Из оборота изымут красное полусладкое вино «Гетап Вернашен», белое сухое вино «Веди Алко» Харджи, Т3 «Легенды ARNI», «Армянский коньяк 5 звезд» и семилетний коньяк «Шахназарян ХО».

«Предприятиям торговли и импортерам направлена информация о приостановке реализации продукции и об изъятии из обращения некачественной алкогольной продукции», — пояснило ведомство.

Ранее Роспотребнадзор запретил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» из Армении. Блокировка затронула 37 миллионов бутылок. Также с 22 мая Россельхознадзор временно ограничил ввоз цветов из Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на первом саммите Армения — ЕС, что Ереван рассчитывает на вступление в Евросоюз. Российские власти считают, что республика ведет «недружественную политику» в отношении России.