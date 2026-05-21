Wildberries запустил продажу цифровых финансовых активов

Wildberries запустил сервис для покупки цифровых финансовых активов в своем мобильном приложении, сообщила пресс-служба платформы.

Цифровые финансовые активы напоминают облигации, но функционируют на цифровой платформе, что делает их более гибкими. Рынок регулируется специальным законом, контроль за участниками осуществляет Банк России.

Сервис упрощает инвестиции для граждан. Любой покупатель на Wildberries может ознакомиться с условиями выпуска и совершить покупку. Доходность инструмента фиксированная. Минимальная сумма инвестиций — от 10 тысяч рублей.

На первоначальном этапе будут доступны цифровые финансовые активы группы RWB (объединенная компания Wildberries & Russ), в дальнейшем планируется добавление на витрину активов других компаний-эмитентов.

