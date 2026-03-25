Минцифры запустит полную фильтрацию Рунета

«Коммерсантъ»
Ростелеком. Дата-центр
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минцифры к 2030 году нарастит пропускную способность системы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) до 954 Тбит/с — это в 2,5 раза больше текущих показателей. Это позволит фильтровать абсолютно весь трафик Рунета.

При этом из плана деятельности Минцифры следует, что система должна обрабатывать 100% интернет-трафика в стране уже к концу 2026 года, пишет «Коммерсантъ». Однако эффективность системы будет зависеть не только от мощности, но и от архитектуры сети и распределения узлов.

Система ТСПУ, использующая технологию глубокого анализа пакетов (DPI), применяется для блокировки ресурсов. Через эти устройства проходит трафик российских пользователей — они анализируют его и принимают решение о пропуске, замедлении или блокировке запроса.

Расширение мощности эксперты связывают с ростом интернет-трафика, усложнением механизмов его анализа и увеличением числа правил фильтрации. В частности, тотальный анализ должен снизить эффективность технологий обхода блокировок, включая VPN.

Общее финансирование федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности» на фоне планов Минцифры увеличено до 83,7 миллиарда рублей. Ведомство уверяет, что наращивание мощностей ТСПУ обеспечит «сетевой суверенитет и информационную безопасность».

Еще по теме
Провайдера впервые наказали за доступ пользователей к YouTube
Пенсионерам заблокируют звонки из-за рубежа
Минцифры опровергло введение белых списков для проводного интернета
Роскомнадзор опроверг нехватку мощностей для блокировок
смотреть все
Как сделать
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
1980
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
4243
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
5018
3
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
7649
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
7367
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
137400
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
171480
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
157899
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3500642
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
184867
0
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
Умер легендарный Чак Норрис
США объявили Россию ядерной угрозой
Лиса сняла маску в шоу «Маска»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Топ комментариев

Denis-ka

Вместе с ним ушла целая эпоха...очень печально, но всех ждет в конце одно и тоже. Press F=(

andrei703333

Больной какой то, зачем вообще что то писать, что его не касается, Норрис что враг ему, какое ему дело...

-Керя-

86 лет в спортзал ходил (однако)

krasprol

Большой мастер по лизанию и не только байкальского льда....