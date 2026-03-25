Минцифры запустит полную фильтрацию Рунета

Минцифры к 2030 году нарастит пропускную способность системы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) до 954 Тбит/с — это в 2,5 раза больше текущих показателей. Это позволит фильтровать абсолютно весь трафик Рунета.

При этом из плана деятельности Минцифры следует, что система должна обрабатывать 100% интернет-трафика в стране уже к концу 2026 года, пишет «Коммерсантъ». Однако эффективность системы будет зависеть не только от мощности, но и от архитектуры сети и распределения узлов.

Система ТСПУ, использующая технологию глубокого анализа пакетов (DPI), применяется для блокировки ресурсов. Через эти устройства проходит трафик российских пользователей — они анализируют его и принимают решение о пропуске, замедлении или блокировке запроса.

Расширение мощности эксперты связывают с ростом интернет-трафика, усложнением механизмов его анализа и увеличением числа правил фильтрации. В частности, тотальный анализ должен снизить эффективность технологий обхода блокировок, включая VPN.

Общее финансирование федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности» на фоне планов Минцифры увеличено до 83,7 миллиарда рублей. Ведомство уверяет, что наращивание мощностей ТСПУ обеспечит «сетевой суверенитет и информационную безопасность».