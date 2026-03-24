Завершилось изъятие скота в Новосибирской области

Завершилось изъятие животных из очагов заражения пастереллезом в Новосибирской области, новых случаев заболевания не фиксируется уже 19 дней, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сейчас в Новосибирской области ведется поэтапная дезинфекция, сохраняется карантин в пострадавших селах и хозяйствах. Сроки снятия карантина будут зависеть от того, как быстро реализуют весь комплекс мероприятий.

Кроме этого, проводится прием заявлений от пострадавших граждан на социальные и компенсаторные выплаты. На сегодня 228 семьям суммарно выплатили 76 миллионов рублей, отмечается в сообщении.

Режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза у скота в Новосибирской области был введен 16 марта. Животные, контактировавшие с зараженными, подлежат изъятию и убою для предотвращения распространения инфекции.

Местные жители ранее жаловались, что изъятие скота происходит без предоставления необходимых документов. Минсельхоз России пообещал разработать дополнительные меры поддержки для скотоводов, пострадавших из-за массовых изъятий.