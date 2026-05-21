Россиянин покорил Эверест на одних руках. ВИДЕО

Российский блогер и альпинист Рустам Набиев первым в мире поднялся на вершину Эвереста на одних руках.

«20 мая в 8.16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма, впервые в истории человечества, я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит», — написал альпинист в своих соцсетях.

После покорения вершины россиянин развернул флаг и табличку с надписью: «Тем, кто думал, что после падения жизнь заканчивается».

Будущему блогеру в 2015 году ампутировали обе ноги после травм, полученных при обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске. При трагедии погиб 21 человек.

После продолжительного лечения и реабилитации Набиев стал заниматься спортом. В 2020 году он приступил к горным восхождениям.

