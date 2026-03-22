Употребление мяса связали с высокой стрессоустойчивостью

Ученые доказали связь употребления мяска, яиц и другого животного белка с повышенной стрессоустойчивостью и пониженным риском возникновения депрессии, сообщила доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Иранские исследователи проанализировали данные более семи тысяч людей в возрасте от 20 до 69 лет. Оценивалось количество употребляемого животного белка и уровень депрессии, настроения и стресса по психологической шкале.

Оказалось, что у людей с максимальным употреблением животного белка риск депрессии был на 27% ниже, а уровень тревожности меньше на 24%. Причем у женщин-мясоедов связь оказалась сильнее: они стали примерно на 40% стрессоустойчивее, приводит Павлова данные в своем телеграм-канале.

Авторы исследования объяснили эту связь тремя факторами:

белок участвует в синтезе серотонина и дофамина;

белок помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что влияет на настроение;

Продукты питания содержат витамин В12, железо и цинк, важные для работы мозга.

По словам Павловой, есть мясо необходимо, но в разумных количествах:

свинину, говядину, баранину и другое красное мясо едим 1-2 раза в неделю;

курицу, индейку и другие виды птиц едим 2-4 раза в неделю.

Порция должна быть не больше 200 граммов. Сосиски, колбасы и другие ультраобработанные мясные изделия не подходят. Мясо нужно варить, парить и тушить, подчеркнула Павлова.