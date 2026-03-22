НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Употребление мяса связали с высокой стрессоустойчивостью

Источник:
Sibnet.ru
187 0
Шашлык из баранины
Фото: © Sibnet.ru

Ученые доказали связь употребления мяска, яиц и другого животного белка с повышенной стрессоустойчивостью и пониженным риском возникновения депрессии, сообщила доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Иранские исследователи проанализировали данные более семи тысяч людей в возрасте от 20 до 69 лет. Оценивалось количество употребляемого животного белка и уровень депрессии, настроения и стресса по психологической шкале.

Оказалось, что у людей с максимальным употреблением животного белка риск депрессии был на 27% ниже, а уровень тревожности меньше на 24%. Причем у женщин-мясоедов связь оказалась сильнее: они стали примерно на 40% стрессоустойчивее, приводит Павлова данные в своем телеграм-канале.

Авторы исследования объяснили эту связь тремя факторами:

  • белок участвует в синтезе серотонина и дофамина;
  • белок помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что влияет на настроение;
  • Продукты питания содержат витамин В12, железо и цинк, важные для работы мозга.

По словам Павловой, есть мясо необходимо, но в разумных количествах:

  • свинину, говядину, баранину и другое красное мясо едим 1-2 раза в неделю;
  • курицу, индейку и другие виды птиц едим 2-4 раза в неделю.

Порция должна быть не больше 200 граммов. Сосиски, колбасы и другие ультраобработанные мясные изделия не подходят. Мясо нужно варить, парить и тушить, подчеркнула Павлова.

Еще по теме
Почему подростки по утрам спят дольше, чем взрослые
Правда ли, что люди используют мозг только на 10%
Как с помощью телефона повысить уровень счастья
Кто такие люди-нарциссы
смотреть все
Наука #Психо #Еда #Здоровье
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу переговоров
Найдена причина инфицирования скота в Новосибирской области
Кот с трехцветными глазами стал звездой соцсетей. ВИДЕО
НЛО деактивировал ядерные ракеты США
Обсуждение (0)
О самом главном
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Denis-ka

Вместе с ним ушла целая эпоха...очень печально, но всех ждет в конце одно и тоже. Press F=(

physx

То ли дело сша, сеют мир и покой в мире.

карат11

Заботливые, причины называть устали, то аномальные морозы, то перемещение скота без контроля губернатора...

карат11

Ну, вот и победили! От слова БЕДА.