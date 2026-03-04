НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Число заключенных в России резко сократилось

Источник:
РИА Новости
186 1
Крещение в мужской колонии
Фото: © Sibnet.ru

Число заключенных в СИЗО и колониях России снизилось до исторического минимума, сообщил зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов.

«В настоящее время у нас исторический минимум: у нас в местах лишения свободы и следственных изоляторах содержатся 308 тысяч граждан», — цитирует Давыдова РИА Новости.

В следственных изоляторах сейчас также исторический минимум — там находится всего 89 тысяч человек. Для сравнения — в 2001 году число граждан, которые содержались под стражей или отбывали наказание, составляло 1,06 миллиона человек.

Сейчас в России 209 заключенных на 100 тысяч населения, уточнил замглавы ВС. При этом четверть века назад лишение свободы составляло 40% из всех назначенных наказаний, по итогам прошлого года показатель опустился до 26%.

Еще по теме
Россиянки назвали сумму для подготовки к первому свиданию
Перенесен срок оплаты услуг ЖКХ
Запрет на иностранные слова на вывесках вступил в силу
Основатель «Яндекса» отказался от российского гражданства
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
Глава офиса Зеленского предложил раздел России
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
46
США начали масштабную операцию против Ирана
45
Глава офиса Зеленского предложил раздел России
31
Иран отказался возобновлять переговоры с США
28
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов
27
Президент ОАЭ позвонил Путину