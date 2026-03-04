Число заключенных в России резко сократилось

Число заключенных в СИЗО и колониях России снизилось до исторического минимума, сообщил зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов.

«В настоящее время у нас исторический минимум: у нас в местах лишения свободы и следственных изоляторах содержатся 308 тысяч граждан», — цитирует Давыдова РИА Новости.

В следственных изоляторах сейчас также исторический минимум — там находится всего 89 тысяч человек. Для сравнения — в 2001 году число граждан, которые содержались под стражей или отбывали наказание, составляло 1,06 миллиона человек.

Сейчас в России 209 заключенных на 100 тысяч населения, уточнил замглавы ВС. При этом четверть века назад лишение свободы составляло 40% из всех назначенных наказаний, по итогам прошлого года показатель опустился до 26%.