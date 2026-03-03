НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Max опроверг распространение трояна Mamont в мессенджере

Источник:
Sibnet.ru
179 1
Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Появившаяся в Сети информация о распространении Android-вируса Mamont в Max не соответствует действительности, сообщила пресс-служба мессенджера.

«Специалисты Центра Безопасности проактивно выявляют и блокируют вредоносное программное обеспечение. Все данные пользователей надежно защищены», — говорится в сообщении платформы.

Ранее руководитель направления отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity Кристина Буренкова заявила, что в мессенджере Max распространяются ссылки на каналы, в которых хранятся установочные файлы с трояном Mamont, ворующим деньги со смартфонов.

По словам специалиста, злоумышленники атакуют домовые и родительские чаты, а также сообщества дачных поселков, пользуясь перетоком пользователей из-за ограничений в работе Telegram.

Вредоносное Android-приложение Mamont в прошлом году стало одной из главных угроз для клиентов ведущих российских банков. По данным МВД России, на Mamont пришлось 38,7% случаев заражений мобильных устройств.

Мошенники заражают устройство жертвы с использованием прямой фишинговой рассылки вредоносного файла без публикации в магазинах приложений. Атака чаще нацелена на открытые группы в популярных мессенджерах.

Еще по теме
Сверхмощные DDoS-атаки обрушились на Россию
Запущена госсистема противодействия мошенникам «Антифрод»
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
Новый рекорд скорости интернета установили в России
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
15.02.26, 02:03
2726
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
3418
3
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
4782
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
4592
3
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
Такие инструменты могут быть полезны в самых разных жизненных и рабочих сценариях: от похода к врачу до бизнес-конференции
25.09.25, 21:41
18094
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
136603
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
170680
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
157484
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3236885
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
184235
0
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Что делать, если украли телефон с привязанной банковской картой
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

funkit

Молодцы! Америка ТЕРРОР ещё тот...👎🏻

dimans1000

Странно что иран не был готов к таком нападению, ни ПВО, ни попыток уничтожить авианосцы, не элементарно...

se 34

Международный воды это свободные воды и тебя недолжно волновать кто куда и под каким флагом там плывет,...

se 34

Иран надеялся заключить сделку. А Американцы просто беспрерывно подтягивали войска, помниться басня "Волк...