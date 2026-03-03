Max опроверг распространение трояна Mamont в мессенджере

Появившаяся в Сети информация о распространении Android-вируса Mamont в Max не соответствует действительности, сообщила пресс-служба мессенджера.

«Специалисты Центра Безопасности проактивно выявляют и блокируют вредоносное программное обеспечение. Все данные пользователей надежно защищены», — говорится в сообщении платформы.

Ранее руководитель направления отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity Кристина Буренкова заявила, что в мессенджере Max распространяются ссылки на каналы, в которых хранятся установочные файлы с трояном Mamont, ворующим деньги со смартфонов.

По словам специалиста, злоумышленники атакуют домовые и родительские чаты, а также сообщества дачных поселков, пользуясь перетоком пользователей из-за ограничений в работе Telegram.

Вредоносное Android-приложение Mamont в прошлом году стало одной из главных угроз для клиентов ведущих российских банков. По данным МВД России, на Mamont пришлось 38,7% случаев заражений мобильных устройств.

Мошенники заражают устройство жертвы с использованием прямой фишинговой рассылки вредоносного файла без публикации в магазинах приложений. Атака чаще нацелена на открытые группы в популярных мессенджерах.