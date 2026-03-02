Сверхмощные DDoS-атаки обрушились на Россию

Рунет с начала 2026 года столкнулся с беспрецедентным по масштабу потоком DDoS-атак, мощность которых в ряде случаев значительно превышала 2 Тбит/с, сообщила пресс-служба компании StormWall.

Еще год назад подобные инциденты считались единичными мировыми рекордами, однако теперь ситуация радикально изменилась, отметили эксперты. Так, в топ-10 крупнейших атак первого месяца года все инциденты превысили планку в 2 Тбит/с.

Основной удар приняли на себя телеком-компании, на их долю пришлось девять из десяти самых мощных инцидентов. Помимо операторов связи, атакам с рекордной интенсивностью подверглись финансовые организации, ретейлеры, маркетплейсы.

Аналитики отметили, что последствия таких атак оказались серьезными — у некоторых организаций возникли сбои в работе онлайн-ресурсов, а нарушения в работе ИТ-инфраструктуры приводили к простоям бизнеса и значительному финансовому ущербу.

По прогнозам специалистов, атакующие Рунет злоумышленники больше не экономят ресурсы – у них есть доступ к мощнейшим ботнетам, способным генерировать трафик, сопоставимый с нагрузкой на магистральные каналы целых стран.