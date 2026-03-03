Крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца, соответствующий закон вступил в силу в марте.

Большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, а ЖКХ необходимо оплатить до 10-го, у многих образуется задолженность, на которую начисляются пени еще до получения доходов, сказал ранее председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Поэтому с марта срок оплаты коммунальных услуг законодательно перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца.

Кроме того, закон больше не допускает изменения срока получения квитанции или оплаты услуг ЖКХ договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

Почему не стоит расплачиваться переводом физлицу

Сам срок предоставления платежных документов (включая электронную форму) продлили с 1-го по 5-е число месяца, следующего за отчетным.