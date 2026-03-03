НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Перенесен срок оплаты услуг ЖКХ

Источник:
Sibnet.ru
169 1
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца, соответствующий закон вступил в силу в марте.

Большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, а ЖКХ необходимо оплатить до 10-го, у многих образуется задолженность, на которую начисляются пени еще до получения доходов, сказал ранее председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Поэтому с марта срок оплаты коммунальных услуг законодательно перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца.

Кроме того, закон больше не допускает изменения срока получения квитанции или оплаты услуг ЖКХ договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

Почему не стоит расплачиваться переводом физлицу

Сам срок предоставления платежных документов (включая электронную форму) продлили с 1-го по 5-е число месяца, следующего за отчетным.

Еще по теме
Запрет на иностранные слова на вывесках вступил в силу
Основатель «Яндекса» отказался от российского гражданства
Путин дал поручения по поддержке многодетных семей
Илью Муромца переименуют на Украине
смотреть все
Жизнь #Общество #Квадраты #Законы
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Что делать, если украли телефон с привязанной банковской картой
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
Обсуждение (1)
Картина дня
Глава Пентагона назвал цели операции против Ирана
Сверхмощные DDoS-атаки обрушились на Россию
Президент ОАЭ позвонил Путину
Apple представила дешевый смартфон iPhone 17e
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
46
США начали масштабную операцию против Ирана
45
Глава офиса Зеленского предложил раздел России
29
Иран отказался возобновлять переговоры с США
28
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов
23
Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм