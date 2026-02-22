НАВЕРХ
Почему не стоит расплачиваться переводом физлицу

Источник:
Sibnet.ru
Перевод
Фото: © Sibnet.ru

Люди при оплате товаров и услуг сталкиваются с просьбой перевести деньги на банковскую карту физлица. Почему этого не стоит делать, рассказал директор департамента защиты прав потребителей «Роскачества» Игорь Поздняков.

«Особенно часто это встречается в случае с рукодельными, крафтовыми вещами, при покупке товаров и услуг от маленького производителя», — сказал Поздняков.

Такие переводы при покупках в интернете — простой способ для мошенников оставить покупателя без покупки и без средств. Закон о защите прав потребителей работает только в том случае, если речь идет о взаимоотношениях потребителя и предпринимателя или организации.

При переводе на карту физлица покупатель не сможет вернуть деньги или потребовать замены товара, поскольку это покупка не была юридически оформлена. Надеется в данном случае можно только на порядочность продавца, отметил эксперт.

