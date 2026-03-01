НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперты предсказали скорый скачок цен на нефть

Источник:
ТАСС
215 0
Нефть
Фото: © Sibnet.ru

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE может подскочить на 20 долларов за баррель, когда торги возобновятся 2 марта, говорится в анализе консалтинговой компании Rystad Energy.

«Самым непосредственным и ощутимым событием, влияющим на нефтяные рынки, является фактическая остановка движения через Ормузский пролив, что препятствует поступлению на рынки 15 миллионов баррелей нефти в день», — приводит ТАСС анализ компании.

Речь идет о 30% глобального экспорта нефти. При такой ситуации, даже с задействованием на полной мощности всех региональных нефтепроводов, «фактическая потеря нефти в день будет составлять 8-10 млн баррелей», отметили в Rystad Energy.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСША и Израиль против Ирана: чем закончится

При таком сценарии Brent может подскочить примерно на 20 долларов за баррель в понедельник, поскольку премии за риск будут быстро пересмотрены, говорится в анализе.

Ранее генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов после нападения на исламскую республику.

Еще по теме
Гигантский алмаз добыли в России. ФОТО
Открыто крупнейшее за 30 лет месторождение на Ямале
Отказ ЕС от российского газа загнал Европу в зависимость от США
Россия приступает к строительству АЭС в Европе
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Что делать, если украли телефон с привязанной банковской картой
WhatsApp посоветовал россиянам задействовать обход блокировок
МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

senik

Уж скорее Украина будет поделена на несколько территорий. А Россия была, есть и будет Россией.

10Granit10

щас и наши ушлепки под шумок цены на бензин опять поднимут .

dimans1000

Как легко и просто щас устраняются неугодные диктаторы, но почему то не все, а какие то избранные. Интересно...

pepelmetal

Вот когда будет еврейское "а нас за что" тогда посмеёмся