Эксперты предсказали скорый скачок цен на нефть

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE может подскочить на 20 долларов за баррель, когда торги возобновятся 2 марта, говорится в анализе консалтинговой компании Rystad Energy.

«Самым непосредственным и ощутимым событием, влияющим на нефтяные рынки, является фактическая остановка движения через Ормузский пролив, что препятствует поступлению на рынки 15 миллионов баррелей нефти в день», — приводит ТАСС анализ компании.

Речь идет о 30% глобального экспорта нефти. При такой ситуации, даже с задействованием на полной мощности всех региональных нефтепроводов, «фактическая потеря нефти в день будет составлять 8-10 млн баррелей», отметили в Rystad Energy.

При таком сценарии Brent может подскочить примерно на 20 долларов за баррель в понедельник, поскольку премии за риск будут быстро пересмотрены, говорится в анализе.

Ранее генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов после нападения на исламскую республику.