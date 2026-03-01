США и Израиль против Ирана: чем закончится война

США и Израиль нанесли массированный удар по Ирану. Причем сделано это было в разгар переговоров. Тегеран в ответ ударил по израильской территории и американским военным базам. Так Дональд Трамп ввязался в свою самую большую и опасную авантюру.

«Хаменеи — один из самых злых людей в истории, мертв», — написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, он «не смог укрыться от нашей разведки, систем отслеживания и от нашей совместной работы с Израилем». «Ни он, ни другие лидеры, которые погибли вместе с ним, ничего не могли сделать, чтобы спастись», — заявил президент США..

Али Хаменеи был вождем (рахбаром) Исламской Республики Иран. Должность введена после революции 1979 года. Ее занимают самые авторитетные богословы. Рахбар стоит выше светских властей. Он своего рода «духовный отец» нации. Поэтому его убийство для иранских мусульман-щиитов имеет огромное символическое значение.

Информацию о смерти рахбара подтвердило государственное телевидение исламской республики. «Верховный лидер Ирана Али Хаменеи принял мученическую смерть», — говорится в сообщении.

Таким образом Трамп признал, что целью операции, которая получила название «Эпическая ярость», является не уничтожение ядерного и ракетного потенциала Ирана, а смена режима в стране. А переговоры оказались лишь ширмой.

Президент США назвал смерть Хаменеи «шансом для иранского народа» и призвал иранских военных прекратить сопротивление и поддержать протестующих.

Предыстория

Формальная причина конфликта — иранская ядерная программа. США и Израиль обвиняют Иран в разработке атомного оружия. Тегеран эти обвинения отрицает, утверждая, что работает только над мирным атомом. В Иране действует законодательный запрет на создание оружия массового поражения, введенный по инициативе Хомейни.

При этом всем известно, что Израиль неофициально обладает ядерным оружием, но на это все закрывают глаза.

В 2015 году Иран, а также США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Евросоюз подписали Совместный всеобъемлющий план действий СВПД (Соглашение по иранской ядерной программе). Согласно документу, Тегеран в обмен на снятие санкций обязался резко ограничить свою ядерную деятельность и допустить в страну международных инспекторов.

Но 2018 году Трамп под давлением Израиля вышел из СВПД. Иран, Россия, Китай и Европа пытались сохранить соглашение, но безуспешно. Попытки восстановить сделку при администрации Джо Байдена не увенчались успехом.

После избрания Трампа на второй срок давление на Иран выросло. 13 июня 2025 года Израиль запустил ракеты по Ирану, следом 22 июня США нанесли авиационный удар по атомным объектам. Американский президент заявил об уничтожении иранской ядерной программы.

20 февраля 2026 года глава Белого дома ставит Ирану ультиматум о полном демонтаже ядерной программы, а также требует отказа от разработки ракет. Начинаются переговоры, на которых требования к иранской стороне выдвигаются в нарочито унизительной форме.

Удар по Ирану

В субботу, 28 февраля Израиль и США наносят массированный удар по Ирану. Американцы называют операцию «Эпическая ярость», израильтяне — «Рычание льва». Поражаются военные и ядерные объекты, а также места расположения высшего политического и военного руководства. Трамп заявляет, что главная цель операции — смена власти.

В ударах участвовали примерно 200 самолетов ВВС Израиля — это самая масштабная операция в истории израильских военно-воздушных сил. США наносили удары, в том числе ракетами Tomahawk морского базирования.

По информации Reuters, среди целей ударов были Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан, начальник Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави, секретарь Совета по обороне Али Шамхани и секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

Иранское агентство ISNA сообщило, что в результате удара Израиля разрушена начальная школа для девочек в городе Минаб. По последним данным местных властей, погибли 148 человек, до 95 ранены.

Ответный удар

В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю. Целями стали военные объекты и города, в том числе Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа. По сообщениям очевидцев, удар нанесен по зданию Министерства обороны. Израильские власти засекретили информацию о точных местах попадания ракет и дронов.

Одновременно иранская армия и Корпус стражей иранской революции (КСИР) нанесли удар по американским базам в Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне и ОАЭ. По данным телеканала NBC, ракетным ударом поврежден центр базирования Пятого флота США.

Вашингтон никогда раньше не имел дела с подобным масштабом одновременных ударов по американским объектам, рассказал The Wall Street Journal чиновника США.

Страны Персидского залива приостановили авиасообщение. Это вызвало полномасштабный коллапс в гражданской авиации. Крупнейшие авиакомпании мира отменили рейсы в Израиль, страны Залива и Иорданию. Десятки тысяч туристов после истечения срока туров не могут вернуться домой.

Иран официально перекрыл Ормузский пролив, через который проходит порядка 25% мирового экспорта нефти и около 20% сжиженного природного газа (СПГ). Эксперты прогнозируют рост цен на энергоносители. Биткоин резко упал в цене. Одновременно отмечается подорожание золота.

Настоящая причина конфликта

Реальная причина конфликта — давняя и непримиримая вражда Израиля и США, с одной стороны, и Ирана — с другой. Для израильтян и иранцев эта вражда носит экзистенциональный, религиозный характер.

Изначально главным врагом Израиля были окружающие его арабские государства. Но арабы проиграли все войны — в 1948, 1956, 1967 и 1973 годов. В 1978 году между Израилем и Египтом при посредничестве США были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения, которые разделили ранее единый арабский лагерь.

В 1979 году в Иране происходит исламская революция. К власти в Тегеране приходит теократический режим, который поднимает знамя борьбы с Израилем. С тех пор два государства становятся заклятыми врагами. Одно несет знамя ислама, другое — богоизбранного еврейского народа.

До 1979 года для США Иран был не просто главным союзником на Ближнем Востоке, а краеугольным камнем американского влияния в регионе. Но с приходом шиитского духовенства к власти в Тегеране эта система рухнула.

Новые иранские власти унизили Вашингтон. В Тегеране захватили американское посольство. Операция по освобождению дипломатов позорно провалилась. В 1980 году США были вынуждены пойти большие уступки, чтобы вернуть заложников.

С тех пор Белый дом не оставляет попыток свергнуть теократический режим в Иране. Но, как считают эксперты, первую скрипку в противостоянии с Ираном традиционно играют израильтяне. Мощнейшее еврейское лобби в Вашингтоне заставляет Белый дом идти у них на поводу даже в ущерб собственным интересам.

«Когда стоит выбор между национальными интересами США и Израиля, американцы выбирают последнее. Исключений не было, нет и в ближайшее время не предвидится», — отметил американист Роман Романов.

Что дальше

«Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно в течение всей недели или столько, сколько необходимо для достижения нашей цели», — написал Трамп в Truth Social.

Но нужно учитывать два обстоятельства. Во-первых, запасы высокоточного оружия даже у США ограничены. Во-вторых, Трамп вступил в конфликт без согласия Конгресса, как того требуют американские законы.

И Соедиененные Штаты, и Израиль предполагают, что иранцы на фоне ударов выйдут на улицы и снесут действующую власть. Израильтяне при этом рассчитывают на кровопролитную гражданскую войну, которая на десятилетия ослабит Иран, американцы — на установление марионеточного режима.

«Протестующие при этом, полагаю, могут выйти только в том случае, если этого потребует часть элиты — если эта часть элиты заранее вышла на тайные переговоры с США и договорилась о попытке госпереворота», — считает политолог Алексей Наумов.

Но признаков раскола элит в Иране пока нет. Напротив, удар по стране и гибель Хаменеи может консолидировать общество. Тогда перед Трампом станет вопрос, что делать дальше? Затягивать операцию без согласия Конгресса опасно: это грозит политически провалом.

Поэтому, если власть в Иране устоит, Трамп может через несколько дней, как обычно, заявить о достижении всех целей и полной победе. В доказательство он представит смерть Хаменеи.

Опасность для России

Иран для России сейчас — один из опорных союзников, наряду КНДР и Белоруссией, считает востоковед, профессор Александр Князев.

По его словам, от сохранения с ним дружеских отношений напрямую зависит безопасность Российской Федерации и судьба перспективного геоэкономического проекта — коридора «Север — Юг».

«Причем первична здесь именно безопасность: как только "схлопывается" Иран, мы получаем черную дыру на южном направлении с враждебным Азербайджаном и многовекторной Турцией. И гарантированные проблемы на Каспии и Северном Кавказе, а также в Центральной Азии», — подчеркнул Князев.