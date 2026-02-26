Власти выбрали дату блокировки Telegram

Российские власти определились со сроками блокировки мессенджера Telegram, соответствующие меры будет приняты в первых числах апреля.

Решение о блокировке мессенджера окончательное, пишет РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к профильным ведомствам и Кремлю. Ожидается, что блокировка будет действовать на всей территории России.

Среди ключевых причин блокировки чиновники указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей в Telegram, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Ранее стало известно, что основатель Telegram Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела о содействии террористической деятельности. Бизнесмен назвал ситуацию «печальным зрелищем государства, боящимся собственного народа».

Роскомнадзор подтвердил замедление Telegram 10 февраля. После замедления пользователи мессенджера фактически лишились возможности отправлять и получать тяжелые файлы, видео и голосовые сообщения.