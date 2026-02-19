Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов

Почтовый сервис Mail.ru (входит в холдинг VK) ограничил возможность бесплатного использования сторонних почтовых программ.

Теперь при подключении к ящикам Mail.ru почтовых клиентов вроде Microsoft Outlook, The Bat, Apple Mail или Thunderbird пользователи получают уведомления о необходимости подключить платную подписку Mail Space, которая стоит 399 рублей в месяц.

«Сейчас подключение к ящику через сторонние сервисы по протоколам IMAP, POP, SMTP или с помощью OAuth- авторизации возможно только при наличии подписки Mail Space для работы», — сообщила техническая поддержка на соответствующий запрос.

Нововведение пока затронуло не всех — некоторые пользователи еще сохраняют бесплатный доступ к функции экспорта почты во внешние приложения. Однако создать пароль для подключения на новом устройстве без оплаты подписки уже не получится.

Пресс-служба Mail.ru уточнила, что изменения с необходимостью оплаты подписки вводятся в тестовом режиме для повышения безопасности процесса авторизации при подключении к сторонним сервисам.