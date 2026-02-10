«Госуслуги» запустили сервис для проверки долгов

«Госуслуги» запустили сервис, где можно проверить собственные долги и долги другого человека, сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов России.

Сервис отображает дату и причину возбуждения исполнительного производства, а также сумму долга. С его помощью пользователи портала также могут узнать название и адрес отдела судебных приставов, ФИО пристава.

Через новый сервис можно проверить свои и чужие долги по кредитам, алиментам, налогам, штрафам и другим задолженностям. В нем отображаются причина и дата прекращения или окончания исполнительного производства.

Чтобы проверить через сервис задолженности физического лица, нужно указать его ФИО, дату рождения и регион ведения исполнительного производства. Для проверки юридического лица необходимо ввести его название, адрес организации и регион.