YouTube запустил автоматический дубляж видео

YouTube сделал доступной для всех пользователей функцию автоматического дубляжа видео с помощью нейросети, сообщается в официальном блоге платформы.

Машинная озвучка поддерживает 27 языков, включая русский. Отмечается, что использование дубляжа может повысить видимость оригинального ролика для международной аудитории и открывает авторам возможности для привлечения зрителей по всему миру.

Особый режим Expressive Speech для восьми языков позволяет ИИ сохранять интонации и эмоции автора, а тестовая функция Lip Sync синхронизирует движения губ с переведенной аудиодорожкой.

Чтобы включить автоматическую озвучку, пользователям достаточно открыть настройки плеера, нажать на значок шестеренки, после чего выбрать нужную аудиодорожку. При желании авторы могут загружать собственные звуковые дорожки вместо ИИ-дубляжа.