Представлен человекоподобный робот с теплой кожей. ВИДЕО

Китайская компания DroidUp представила нового робота-гуманоида Moya на презентации в Шанхае. Устройство позиционируется как первый бионический робот с теплой кожей, реалистичной внешностью и продвинутой системой передвижения.

Moya построена на модульной платформе, позволяющей менять внешний вид и гендерные характеристики. Бионическая голова робота благодаря системе управления лицевыми мышцами способна воспроизводить спектр эмоций — от радости до грусти.

Корпус робота покрыт материалом, имитирующим структуру кожи, жировой ткани и мышц. Встроенная система терморегуляции поддерживает температуру поверхности на уровне 36 градусов Цельсия.

Модель управления моторикой обеспечивает точность воспроизведения человеческой походки на уровне 92 процентов. Встроенная камера обеспечивает поддержание зрительного контакта с собеседником.

Moya работает на базе искусственного интеллекта — он анализирует сигналы от датчиков и сразу отвечает конкретным действием. Например, робот способен самостоятельно установить эмоциональный контакт с человеком.

Стоимость Moya составит около 173 тысяч долларов. Рост робота составляет 165 сантиметров, вес около 32 килограммов. Компания планирует начать продажи в конце 2026 года.