НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Представлен человекоподобный робот с теплой кожей. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
210 1

Китайская компания DroidUp представила нового робота-гуманоида Moya на презентации в Шанхае. Устройство позиционируется как первый бионический робот с теплой кожей, реалистичной внешностью и продвинутой системой передвижения.

Moya построена на модульной платформе, позволяющей менять внешний вид и гендерные характеристики. Бионическая голова робота благодаря системе управления лицевыми мышцами способна воспроизводить спектр эмоций — от радости до грусти.

Корпус робота покрыт материалом, имитирующим структуру кожи, жировой ткани и мышц. Встроенная система терморегуляции поддерживает температуру поверхности на уровне 36 градусов Цельсия.

Модель управления моторикой обеспечивает точность воспроизведения человеческой походки на уровне 92 процентов. Встроенная камера обеспечивает поддержание зрительного контакта с собеседником.

Moya работает на базе искусственного интеллекта — он анализирует сигналы от датчиков и сразу отвечает конкретным действием. Например, робот способен самостоятельно установить эмоциональный контакт с человеком.

Стоимость Moya составит около 173 тысяч долларов. Рост робота составляет 165 сантиметров, вес около 32 килограммов. Компания планирует начать продажи в конце 2026 года.

Еще по теме
Почему нельзя оставлять зарядку в розетке
Гуманоидного робота испытали экстремальным холодом. ВИДЕО
Трагедия в прямом эфире: загадка гибели «Челленджера»
Российская компания представила золотого робота класса «люкс»
смотреть все
Хайтек #Техника
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
15818
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
14113
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
32020
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
50543
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
136924
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
135482
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
169680
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
156978
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2894955
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
183395
0
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
Остров Эпштейна: педофильский рай среди океана
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

европейцы те самые мыши что плакали кололись но жрали кактус.жизнь боль зато назло русскому.шизофреники.

pepelmetal

На ведро ходят, а всё туда же

kraft1

Россия во всем мире строит и обслуживает АЭС около 80% и если Россию исключить, то МАГАТЭ можно закрывать.

kraft1

А что девушки участвующие в конкурсе были против? Для них главное найти папика быстро выскочить за него...