Гуманоидного робота испытали экстремальным холодом. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
Китайская компания Unitree показала испытания своего гуманоидного робота G1 в условиях экстремального холода.

На опубликованном видео андроид прошел более 130 тысяч шагов по снежному полю в Алтайском регионе Синьцзяна, при этом температура составила минус 47 градусов, передает телеканал CCTV.

Навигацию робота в реальном времени обеспечивала спутниковая система Beidou. Отмечается, что G1 передвигался с точностью до сантиметра, используя адаптивное планирование траектории.

В результате робот своими передвижениями нарисовал на снегу эмблему зимних Олимпийских игр длиной 186 метров и шириной 100 метров.

Неизвестно, использовалась ли при испытаниях замена батареи или подзарядка — при комнатной температуре запасов аккумулятора хватает китайскому роботу на два часа активной деятельности.

Хайтек #Техника #Видеоновости
